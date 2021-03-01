Стоимость биткоина выросла более чем на 10%

Криптовалюта представляет собой децентрализованную систему на основе технологии блокчейн. Впервые она появилась в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткоина ограничена естественным образом, и в настоящее время большая её часть уже добыта.