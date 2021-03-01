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Стоимость биткоина выросла более чем на 10%

Криптовалюта отыграла часть потерь после недавнего обвала.

1 марта 2021, 23:51
<p>Фото © ТАСС / imago images / Fotostand</p>

Фото © ТАСС / imago images / Fotostand

Криптовалюта биткоин подорожала на 10,11% — до 49,75 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Причём в пике её стоимость находилась на уровне 49,82 тысячи долларов (+10,17%).

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Напомним, ранее биткоин начал стремительно дорожать и побил сразу несколько исторических максимумов. Стоимость криптовалюты остановилась на рекордной отметке в 58 тысяч долларов, после чего начался обвал: ценник биткоина рухнул более чем на 16%.

Криптовалюта представляет собой децентрализованную систему на основе технологии блокчейн. Впервые она появилась в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткоина ограничена естественным образом, и в настоящее время большая её часть уже добыта.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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