Стоимость биткоина выросла более чем на 10%
Криптовалюта отыграла часть потерь после недавнего обвала.
Фото © ТАСС / imago images / Fotostand
Криптовалюта биткоин подорожала на 10,11% — до 49,75 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
Причём в пике её стоимость находилась на уровне 49,82 тысячи долларов (+10,17%).
Напомним, ранее биткоин начал стремительно дорожать и побил сразу несколько исторических максимумов. Стоимость криптовалюты остановилась на рекордной отметке в 58 тысяч долларов, после чего начался обвал: ценник биткоина рухнул более чем на 16%.
Криптовалюта представляет собой децентрализованную систему на основе технологии блокчейн. Впервые она появилась в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткоина ограничена естественным образом, и в настоящее время большая её часть уже добыта.
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