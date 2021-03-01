Жителю Ленобласти удалось заснять северное сияние под Выборгом — фото

Житель Ленинградской области заснял под Выборгом северное сияние. Зелёные сполохи в небе были настолько интенсивны, что их получилось запечатлеть на мобильный телефон.









Как сообщал Лайф, утром 1 марта на Земле началась достаточно сильная магнитная буря, которая расширяет географию полярных сияний. Накануне явления на Солнце произошла вспышка класса C.

В Ленинградской области лучше всего наблюдать за аврорами на Ладожском озере, увидеть красивое явление можно было также в Архангельской и Мурманской областях.

В ближайшие сутки это природное явление ожидается очень мощным, прогноз доступен в приложении Aurora Nowcast. Туристический центр "Хибины для вас" даже организовал экскурсию "Охота на северное сияние" для гостей города Кировска.

А накануне ночью жители Великобритании могли наблюдать полёт метеора.

Авторы