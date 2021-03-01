Жителю Ленобласти удалось заснять северное сияние под Выборгом — фото
На Земле произошла магнитная буря, которая и позволила наблюдать потрясающее природное явление.
Житель Ленинградской области заснял под Выборгом северное сияние. Зелёные сполохи в небе были настолько интенсивны, что их получилось запечатлеть на мобильный телефон.
Как сообщал Лайф, утром 1 марта на Земле началась достаточно сильная магнитная буря, которая расширяет географию полярных сияний. Накануне явления на Солнце произошла вспышка класса C.
В Ленинградской области лучше всего наблюдать за аврорами на Ладожском озере, увидеть красивое явление можно было также в Архангельской и Мурманской областях.
В ближайшие сутки это природное явление ожидается очень мощным, прогноз доступен в приложении Aurora Nowcast. Туристический центр "Хибины для вас" даже организовал экскурсию "Охота на северное сияние" для гостей города Кировска.
А накануне ночью жители Великобритании могли наблюдать полёт метеора.
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