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Жителю Ленобласти удалось заснять северное сияние под Выборгом — фото

На Земле произошла магнитная буря, которая и позволила наблюдать потрясающее природное явление.

1 марта 2021, 23:37

Житель Ленинградской области заснял под Выборгом северное сияние. Зелёные сполохи в небе были настолько интенсивны, что их получилось запечатлеть на мобильный телефон.

  • Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Как сообщал Лайф, утром 1 марта на Земле началась достаточно сильная магнитная буря, которая расширяет географию полярных сияний. Накануне явления на Солнце произошла вспышка класса C.

10 фотографий северного сияния, при виде которых хочется собрать чемоданы и пуститься на его поиски

10 фотографий северного сияния, при виде которых хочется собрать чемоданы и пуститься на его поиски

В Ленинградской области лучше всего наблюдать за аврорами на Ладожском озере, увидеть красивое явление можно было также в Архангельской и Мурманской областях.

В ближайшие сутки это природное явление ожидается очень мощным, прогноз доступен в приложении Aurora Nowcast. Туристический центр "Хибины для вас" даже организовал экскурсию "Охота на северное сияние" для гостей города Кировска.

А накануне ночью жители Великобритании могли наблюдать полёт метеора.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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