Землю накрыла мощная магнитная буря
Специалисты призвали проявлять осторожность при работе с электротехникой.
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На Земле наступила магнитная буря среднего уровня из-за произошедшей накануне на Солнце слабой вспышки. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.
Для классификации магнитных бурь специалисты используют систему уровней от G1 до G5. У текущей — G2. Буря такого уровня способна стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем. Также она может влиять на пути миграции птиц и животных.
Напомним, что специалисты ФИАН ранее предупреждали о появлении ряда магнитных бурь.
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