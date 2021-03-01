Землю накрыла мощная магнитная буря

На Земле наступила магнитная буря среднего уровня из-за произошедшей накануне на Солнце слабой вспышки. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Для классификации магнитных бурь специалисты используют систему уровней от G1 до G5. У текущей — G2. Буря такого уровня способна стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем. Также она может влиять на пути миграции птиц и животных.