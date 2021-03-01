Эффектный полёт метеора над Британией попал на видео
Космический объект с огромной скоростью пронёсся в небе.
Жители Великобритании этой ночью наблюдали падение метеора. Видео © Twitter / BarringtonMole / wildaboutimages / tictacsir22
Жители Великобритании этой ночью наблюдали красивое природное явление — падение метеора. Космический объект с яркой вспышкой вошёл в атмосферу и попал на видео.
Пользователь "Твиттера" из Ноттингемшира отметил, что метеор светился зелёным при сгорании. В комментариях ему пояснили, что это говорит о наличии меди в его составе.
"Вау. Я это предсказал. За час до того, как это случилось. Я сказал: "Март меня тревожит, потому что это месяц крупных землетрясений и огненных шаров". Надеюсь, что это единственный прогноз, который у меня сбылся в отношении этого марта. Мы не хотим сильных землетрясений", — поделился пользователь с ником Book_choices.
"Чудеса Земли и космоса". Фотограф сделала удивительное таймлапс-видео со вспышкой метеора над извергающимся вулканом Ключевской
Другие комментаторы начали шутить о том, что пора прятаться в бункер, ведь это либо конец света, либо послание от инопланетян. Другие посоветовали найти упавший метеор и поставить его на каминную полку.
Правда, технически это едва ли выполнимо, космическое тело несётся в атмосфере с огромной скоростью и практически полностью сгорает. Аналогичное явление наблюдали накануне жители Турции.
Ранее "Роскосмос" показал уникальный снимок одного из малых кратеров Марса.
Выбор редакции
От Антарктиды откололся айсберг размером почти с Санкт-Петербург — видео
Время загадывать желания. Россиянам рассказали, когда можно будет увидеть звездопад Урсиды
Осталось только взлететь: болгаров рассмешил украинский электроброневик
Врачи назвали неожиданный предвестник рака лёгких: внимание на пальцы
Хирург выступил в суде онлайн, не отвлекаясь от операции
Комментариев: 0