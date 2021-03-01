Эффектный полёт метеора над Британией попал на видео

Жители Великобритании этой ночью наблюдали падение метеора. Видео © Twitter / BarringtonMole / wildaboutimages / tictacsir22

Жители Великобритании этой ночью наблюдали красивое природное явление — падение метеора. Космический объект с яркой вспышкой вошёл в атмосферу и попал на видео.

Пользователь "Твиттера" из Ноттингемшира отметил, что метеор светился зелёным при сгорании. В комментариях ему пояснили, что это говорит о наличии меди в его составе.

"Вау. Я это предсказал. За час до того, как это случилось. Я сказал: "Март меня тревожит, потому что это месяц крупных землетрясений и огненных шаров". Надеюсь, что это единственный прогноз, который у меня сбылся в отношении этого марта. Мы не хотим сильных землетрясений", — поделился пользователь с ником Book_choices.

Другие комментаторы начали шутить о том, что пора прятаться в бункер, ведь это либо конец света, либо послание от инопланетян. Другие посоветовали найти упавший метеор и поставить его на каминную полку.

Правда, технически это едва ли выполнимо, космическое тело несётся в атмосфере с огромной скоростью и практически полностью сгорает. Аналогичное явление наблюдали накануне жители Турции.

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