Хирург выступил в суде онлайн, не отвлекаясь от операции

"Ты хотя бы не кот": республиканец застрял вниз головой во время онлайн-заседания

Скотт Грин проходил по делу о нарушении ПДД в качестве обвиняемого. Когда он подключился к заседанию, пристав обратил внимание, что на мужчине медицинский халат, маска и шапочка. Судья спросил, правда ли он сейчас оперирует и может ли отвечать на вопросы. Грин ответил утвердительно, тем не менее было принято решение перенести заседание.