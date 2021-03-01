Хирург выступил в суде онлайн, не отвлекаясь от операции
Судья был в недоумении от происходящего и отложил слушание.
Хирург выступил в суде онлайн, не отвлекаясь от операции. Видео © Superior court of California
В американском городе Сакраменто хирург выступил на судебных слушаниях в режиме онлайн прямо из операционной. Об этом сообщает портал Metro.
Скотт Грин проходил по делу о нарушении ПДД в качестве обвиняемого. Когда он подключился к заседанию, пристав обратил внимание, что на мужчине медицинский халат, маска и шапочка. Судья спросил, правда ли он сейчас оперирует и может ли отвечать на вопросы. Грин ответил утвердительно, тем не менее было принято решение перенести заседание.
Ранее адвокат из Техаса не смог выключить фильтр в Zoom и был вынужден провести всё заседание "котом".
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