Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Хирург выступил в суде онлайн, не отвлекаясь от операции

Судья был в недоумении от происходящего и отложил слушание.

1 марта 2021, 04:24

Хирург выступил в суде онлайн, не отвлекаясь от операции. Видео © Superior court of California

В американском городе Сакраменто хирург выступил на судебных слушаниях в режиме онлайн прямо из операционной. Об этом сообщает портал Metro.

"Ты хотя бы не кот": республиканец застрял вниз головой во время онлайн-заседания

"Ты хотя бы не кот": республиканец застрял вниз головой во время онлайн-заседания

Скотт Грин проходил по делу о нарушении ПДД в качестве обвиняемого. Когда он подключился к заседанию, пристав обратил внимание, что на мужчине медицинский халат, маска и шапочка. Судья спросил, правда ли он сейчас оперирует и может ли отвечать на вопросы. Грин ответил утвердительно, тем не менее было принято решение перенести заседание.

Ранее адвокат из Техаса не смог выключить фильтр в Zoom и был вынужден провести всё заседание "котом".

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1