Оппозиция Армении предложила Пашиняну "сделку" по внеочередным выборам
Отмечается, что это позволит стабилизировать напряжённую обстановку в стране.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Лидер оппозиционной партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян предложил премьер-министру страны Николу Пашиняну "сделку", касающуюся внеочередных парламентских выборов. Об этом он заявил во время трансляции на своей странице в "Фейсбуке".
Марукян пообещал не выдвигать и не поддерживать других кандидатов на должность главы правительства, если премьер в понедельник отзовёт предложение об увольнении начальника Главного штаба Вооружённых сил страны Оника Гаспаряна. В ответ фракция готова подписать любой документ, гарантирующий это решение.
По мнению лидера оппозиционной партии, такой ход позволит вывести Армению из политического кризиса. В этом случае действующий глава кабмина сможет объявить о роспуске парламента и сохранить свой пост.
Марукян добавил, что Пашинян должен отказаться от действий против армии. Кроме того, призывы премьер-министра к митингам своих сторонников преднамеренно "ведут страну к потрясениям", отметил политик.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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