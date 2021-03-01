Оппозиция Армении предложила Пашиняну "сделку" по внеочередным выборам

Лидер оппозиционной партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян предложил премьер-министру страны Николу Пашиняну "сделку", касающуюся внеочередных парламентских выборов. Об этом он заявил во время трансляции на своей странице в "Фейсбуке".

Марукян пообещал не выдвигать и не поддерживать других кандидатов на должность главы правительства, если премьер в понедельник отзовёт предложение об увольнении начальника Главного штаба Вооружённых сил страны Оника Гаспаряна. В ответ фракция готова подписать любой документ, гарантирующий это решение.

По мнению лидера оппозиционной партии, такой ход позволит вывести Армению из политического кризиса. В этом случае действующий глава кабмина сможет объявить о роспуске парламента и сохранить свой пост.

Марукян добавил, что Пашинян должен отказаться от действий против армии. Кроме того, призывы премьер-министра к митингам своих сторонников преднамеренно "ведут страну к потрясениям", отметил политик.

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