88% россиян уверены, что кошки способны лечить своих хозяев

Первое марта — Всемирный день кошек. Сервис доставки "Сбермаркет" и исследовательское агентство ResearchMe спросили россиян об их питомцах, изучили мифы о кошках, в которые верят их хозяева, и посчитали сумму содержания кота в месяц.

У 68% опрошенных дома живут беспородные кошки. Половина респондентов нашла своих питомцев на улице или в подъезде и забрала домой, причём чаще это делали мужчины, а 9% россиян забрали питомцев из приюта.

96% хозяев — абсолютное большинство — разговаривают со своими кошками. Из них 84% делают это постоянно, а 12% опрошенных общаются с питомцами, только когда их никто не слышит.

Примерные ежемесячные расходы хозяина на домашнего кота составили 1356 рублей — по внутренним данным "Сбермаркета". В эту сумму входит сухой корм среднего класса, наполнитель для кошачьего туалета, когтеточка, расчёска для шерсти и игрушки. 28% россиян пробовали кошачий корм: из них почти каждый пятый делал это в детстве, а каждый десятый — на спор.

88% россиян уверены, что кошки всегда знают, когда хозяин болеет, и способны лечить. Врачи в некоторой степени согласны с этим — кошки улучшают настроение хозяев и положительно влияют на психологическое состояние человека.

Большинство россиян считают, что кошки поддаются воспитанию и дрессировке — так ответили 74% опрошенных. Специалисты согласны с этим утверждением: всё зависит от желания хозяев и от регулярности занятий с котом.

81% респондентов считают, что кошки способны чувствовать недоброжелательных людей. Они отметили, что их питомцы различают "добрых" и "плохих" гостей.

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