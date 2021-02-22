10 фото персидского кота, во взгляде которого читается такая усталость, будто он знает всё о жизни
Если бы у утра после вечеринки было лицо, то оно точно было бы таким.
Кошки бывают разных форм и размеров: кто-то пушистый, кто-то, напротив, тощий, как щепка. Одни гиперактивные, другие спят дни напролёт. Герой этого материала, мохнатый перс Барнаби из Миссури, США, тяжело поддаётся описанию
Но хватит одного взгляда, чтобы полюбить его всем сердцем. Главные черты котейки-блогера: меланхоличный взгляд, взъерошенный вид, 20-часовой режим сна и 140-тысячная аудитория в "Инстаграме"
Но хоть малыш и выглядит мрачным, его жизни можно позавидовать. Впрочем, как и судьбе любой кошки. Может показаться, что он постоянно выглядит как вечно скучающий аристократ, но, конечно, на самом деле это совсем не так
Вариантов образов множество. Самый популярный — "проспал 20 лет, но хочу ещё". Или же всем знакомый "встал в 6 утра". Также в арсенале есть "день неудачной причёски" и классический "котяра"
В интервью Bored Panda хозяйка Барнаби поделилась подробностями о жизни этого маленького (на самом деле средних размеров) комочка шерсти
В мае Барнаби исполнится пять лет. Всю свою жизнь он жил один — до тех пор, пока в прошлом году мы не встретили его младшую сестрёнку. Встретил он её не очень радушно. Он очень избалован и часто спит по 20 часов в сутки
Днём он дремлет на моём (мамином) стуле, поэтому, если я хочу сесть, мне приходится сесть на пол. Ему нравится, когда его гладят, только когда он в настроении. Мы любим его
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