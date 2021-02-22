10 фото персидского кота, во взгляде которого читается такая усталость, будто он знает всё о жизни

Кошки бывают разных форм и размеров: кто-то пушистый, кто-то, напротив, тощий, как щепка. Одни гиперактивные, другие спят дни напролёт. Герой этого материала, мохнатый перс Барнаби из Миссури, США, тяжело поддаётся описанию

Фото © Instagram / barnaby_persian

Но хватит одного взгляда, чтобы полюбить его всем сердцем. Главные черты котейки-блогера: меланхоличный взгляд, взъерошенный вид, 20-часовой режим сна и 140-тысячная аудитория в "Инстаграме"

Фото © Instagram / barnaby_persian

Но хоть малыш и выглядит мрачным, его жизни можно позавидовать. Впрочем, как и судьбе любой кошки. Может показаться, что он постоянно выглядит как вечно скучающий аристократ, но, конечно, на самом деле это совсем не так

Фото © Instagram / barnaby_persian

Вариантов образов множество. Самый популярный — "проспал 20 лет, но хочу ещё". Или же всем знакомый "встал в 6 утра". Также в арсенале есть "день неудачной причёски" и классический "котяра"

Фото © Instagram / barnaby_persian

В интервью Bored Panda хозяйка Барнаби поделилась подробностями о жизни этого маленького (на самом деле средних размеров) комочка шерсти

Фото © Instagram / barnaby_persian

В мае Барнаби исполнится пять лет. Всю свою жизнь он жил один — до тех пор, пока в прошлом году мы не встретили его младшую сестрёнку. Встретил он её не очень радушно. Он очень избалован и часто спит по 20 часов в сутки Хозяйка Барнаби

Фото © Instagram / barnaby_persian

Днём он дремлет на моём (мамином) стуле, поэтому, если я хочу сесть, мне приходится сесть на пол. Ему нравится, когда его гладят, только когда он в настроении. Мы любим его Хозяйка Барнаби

Фото © Instagram / barnaby_persian

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