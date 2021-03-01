Пятилетний мальчик насмерть замёрз возле магазина в Вольске

"Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведён осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле ребёнка при внешнем осмотре не обнаружено. Верхней одежды на ребёнке не имеется", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.