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Пятилетний мальчик насмерть замёрз возле магазина в Вольске

По предварительным данным прокуратуры, у ребёнка было расстройство психики.

1 марта 2021, 07:39
<p>Фото © СУ СКР по Саратовской области</p>

Фото © СУ СКР по Саратовской области

Тело пятилетнего мальчика обнаружили возле магазина в городе Вольске Саратовской области. Следователи проводят проверку по данному факту.

"Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведён осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле ребёнка при внешнем осмотре не обнаружено. Верхней одежды на ребёнке не имеется", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

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По предварительным данным областной прокуратуры, ребёнок 2015 года рождения имел расстройство психики, жил неподалёку в одном из многоквартирных домов. Сейчас правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения магазинов, ищут свидетелей и очевидцев.

Ранее жуткая история произошла в Нижегородской области, где жестоко убили семью из четырёх человек. А до этого в этом же регионе задержали подростка, убившего девушку-инвалида.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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