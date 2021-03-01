Пятилетний мальчик насмерть замёрз возле магазина в Вольске
По предварительным данным прокуратуры, у ребёнка было расстройство психики.
Фото © СУ СКР по Саратовской области
Тело пятилетнего мальчика обнаружили возле магазина в городе Вольске Саратовской области. Следователи проводят проверку по данному факту.
"Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведён осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле ребёнка при внешнем осмотре не обнаружено. Верхней одежды на ребёнке не имеется", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
По предварительным данным областной прокуратуры, ребёнок 2015 года рождения имел расстройство психики, жил неподалёку в одном из многоквартирных домов. Сейчас правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения магазинов, ищут свидетелей и очевидцев.
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