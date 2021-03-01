Собянин: Перевод большегрузов на ЦКАД останется на постоянной основе

Перевод большегрузов, пересекающих Москву транзитом, на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) останется на постоянной основе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, теперь на МКАД будет разрешено выезжать лишь тем водителям, которые оформили специальный пропуск.

"С 20 февраля 2021 года мы ввели ограничения на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн. Транзитный трафик был перенаправлен на ЦКАД и бетонки А-107 и А-108. А выезжать на МКАД теперь могут только грузовики, предназ­наченные для обслуживания жителей и предприятий Москвы и Московской области", — написал он в своём блоге.

По словам Собянина, практика 20–21 февраля показала, что решение перевести грузовики на ЦКАД, А-107 и А-108 оказалось верным, поскольку дорожная ситуация на МКАД значительно улучшилась и при этом дороги, по которым поехали фуры, не были загружены, так как их пропускная способность выше.

Напомним, решение о переводе грузовиков на ЦКАД изначально было временным. Сделать это решили для того, чтобы разгрузить МКАД, на которой периодически образовывались гигантские пробки из большегрузов. Такие заторы практически полностью останавливали движение на кольцевой дороге и усложняли жизнь москвичам.

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