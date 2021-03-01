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Россиян предупредили о возможном подорожании оливкового масла

50% российского импорта приходится на Испанию, 41% — на Италию, а 6% — на Грецию. В этих странах ожидается снижение урожая оливок.

1 марта 2021, 06:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Поставщики оливкового масла предупредили российские торговые сети о повышении цен на продукцию в пределах 15%. Как сообщает "Коммерсант", это связано со снижением урожая оливок в Греции, Италии и Испании, а также с высоким спросом на масло в странах ЕС.

В Европе продукция уже подорожала на 20–40% за год. Всё из-за ожидаемого снижения урожая оливок в Испании, на которую приходится около 50% мирового производства. Подобная ситуация складывается также в Греции и Италии. Причина неурожая — холодная зима и шторм "Филомена".

Производители намерены сохранить нынешние цены на подсолнечное масло до августа

Производители намерены сохранить нынешние цены на подсолнечное масло до августа

В одной из российских сетей изданию сообщили, что новые заказы из Италии приходят с повышением стоимости на 6–15%, в другой сети отметили, что получали заявления о повышении цен на оливковое масло, но это якобы связано с курсом валют. По данным "Коммерсанта", пока в российских торговых сетях решение об изменении цен не принято.

К слову, россияне стали чаще покупать оливковое масло. За последний год продажи в натуральном выражении увеличились на 7,7%, в денежном — на 17,1%. Собеседники издания считают, что рост спроса может быть связан с удалёнкой — люди стали чаще готовить дома.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что дефицит продуктов в России невозможен, также нет фундаментальных предпосылок для резкой ценовой разбалансировки рынка. В Минсельхозе также не видят оснований для скачкообразного роста цен на продукты.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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