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Роскомнадзор: Twitter с 2017 года не удалила 2862 материала с запрещённой информацией

Всего РКН направил в компанию более 28 тысяч требований об удалении.

1 марта 2021, 05:49

Фото © ТАСС / PA

Социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство и с 2017 года не удалила 2862 материала с запрещённой информацией. Об этом сообщает Роскомнадзор.

"Про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства — 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних — 352 материала; о способах, методах разработки, изготовлении и использовании наркотических средств — 174 материала, — говорится в сообщении.

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Всего Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении.

РКН отмечает, что, согласно административному кодексу, штраф за подобные нарушения составляет от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма взыскания увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее Роскомнадзор запросил у Twitter данные о 100 блокированных "пророссийских" аккаунтах.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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