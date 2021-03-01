Роскомнадзор: Twitter с 2017 года не удалила 2862 материала с запрещённой информацией
Всего РКН направил в компанию более 28 тысяч требований об удалении.
Фото © ТАСС / PA
Социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство и с 2017 года не удалила 2862 материала с запрещённой информацией. Об этом сообщает Роскомнадзор.
"Про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства — 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних — 352 материала; о способах, методах разработки, изготовлении и использовании наркотических средств — 174 материала, — говорится в сообщении.
Всего Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении.
РКН отмечает, что, согласно административному кодексу, штраф за подобные нарушения составляет от 800 тысяч до восьми миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма взыскания увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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