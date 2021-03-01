Житель Красноярска подал в суд на суд за нравственные страдания

Житель Красноярска Гайрат Садиков, в 2019 году признанный виновным по статье о подделке денег, подал миллионный иск на суд — за испытанные страх и тревогу. Об этом сообщает Mash Siberia.

Мужчина предъявил суду ряд претензий. Вот некоторые из них: железные решётки оскорбили его достоинство; под арестом он сидел вместе с курящими и больными; есть приходилось стоя или на полу; но больше всего он мучился из-за отсутствия нормального туалета.

Суд отклонил иск Садикова, мотивировав своё решение тем, что его претензии не имеют законного основания. Однако мужчина не остановился и подал новое ходатайство.

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