Житель Красноярска подал в суд на суд за нравственные страдания
Иск мужчина проиграл.
Житель Красноярска Гайрат Садиков, в 2019 году признанный виновным по статье о подделке денег, подал миллионный иск на суд — за испытанные страх и тревогу. Об этом сообщает Mash Siberia.
Мужчина предъявил суду ряд претензий. Вот некоторые из них: железные решётки оскорбили его достоинство; под арестом он сидел вместе с курящими и больными; есть приходилось стоя или на полу; но больше всего он мучился из-за отсутствия нормального туалета.
Суд отклонил иск Садикова, мотивировав своё решение тем, что его претензии не имеют законного основания. Однако мужчина не остановился и подал новое ходатайство.
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