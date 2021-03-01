Врачи назвали неожиданный предвестник рака лёгких: внимание на пальцы
Также медики перечислили другие распространённые признаки онкологии.
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На рак лёгких может указывать изменение формы пальцев на руках. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на данные Фонда Роя Кастла по борьбе с раком лёгких.
Речь идёт о так называемом симптоме барабанных палочек (пальцы Гиппократа) — колбовидном утолщении концевых фаланг пальцев кистей и стоп. Отличительным признаком симптома является деформация ногтевых пластинок в виде часовых стёкол.
Ещё одним признаком рака медики назвали болезненный и навязчивый кашель. Злокачественную опухоль лёгких сопровождают и другие симптомы, например кровянистая мокрота при кашле, нарушение дыхания, отсутствие аппетита, потеря веса.
Ранее Лайф перечислил пять симптомов рака, которые люди привыкли игнорировать.
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