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Врачи назвали неожиданный предвестник рака лёгких: внимание на пальцы

Также медики перечислили другие распространённые признаки онкологии.

1 марта 2021, 04:45

Фото © Pixabay

На рак лёгких может указывать изменение формы пальцев на руках. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на данные Фонда Роя Кастла по борьбе с раком лёгких.

Речь идёт о так называемом симптоме барабанных палочек (пальцы Гиппократа) — колбовидном утолщении концевых фаланг пальцев кистей и стоп. Отличительным признаком симптома является деформация ногтевых пластинок в виде часовых стёкол.

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Ещё одним признаком рака медики назвали болезненный и навязчивый кашель. Злокачественную опухоль лёгких сопровождают и другие симптомы, например кровянистая мокрота при кашле, нарушение дыхания, отсутствие аппетита, потеря веса.

Ранее Лайф перечислил пять симптомов рака, которые люди привыкли игнорировать.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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