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На инфляции можно заработать: эксперт рассказал как

Он отметил, что важно реально оценивать свои возможности.

1 марта 2021, 04:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Инвесторы оценивают инфляцию как негативный фактор. Однако заработать можно и в период повышения общего уровня цен. Отличный инструмент для получения прибыли — это облигации с защитой от инфляции, так называемые инфляционные ОФЗ. Например, ОФЗ 52002, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Через производные инфляция начинает влиять на стоимость реальных активов (металлы, если мы говорим про инфляцию в долларах США) и акции. Недвижимость, как показала ситуации в России 2010–2015 годах, стояла на месте, и реальные цены (с учётом инфляции) упали до уровня 2007 года", — напомнил эксперт.

Ещё одним способом заработка в период инфляции считается кредит, особенно при минимальных ставках, ведь высокая инфляция, отметил аналитик, ведёт к отрицательным ставкам и по потребительским кредитам, и по ипотеке.

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Русецкий напомнил, что важно реально оценивать свои возможности при кредитовании. Всегда должны оставаться средства для создания финансовой подушки.

Ранее Лайф писал о том, что в России могут разрешить инвестировать материнский капитал в ценные бумаги.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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