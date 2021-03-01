Осталось только взлететь: болгар рассмешил украинский электроброневик

Украина на международной оружейной выставке в Абу-Даби продемонстрировала гибридный автомобиль с электродвигателем "Шторм". Новинка вызвала яркую реакцию у читателей болгарской газеты "Факты".

По заявлению украинских СМИ, броневик был создан в Киеве. Однако средств на запуск серийного производства на родине не нашлось, поэтому конструкторы отправились в свободную экономическую зону — ОАЭ.

В статье, опубликованной в "Фактах", говорится о том, что броневик с электрическим двигателем и гусеницами передвигается со скоростью 140 км/ч. Элементы необычной машины собирают в разных странах: батареи для "Шторма" производятся в Китае, элементы брони поставляются из Финляндии, a амортизаторы — из Австралии.

"А что в нём украинского? Наверное, только цепи", — написал один из пользователей.

"Давайте и мы похвастаемся: мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо. — Прим. Лайфа) аж на три перца!" — предложил другой комментатор.

"Вот бы ещё он летал!" — добавил третий читатель.

"Сразу отметим, что такие машины большие команды разнопрофильных инженеров создают несколько лет, затем месяцами испытывают их — и так далее. И всё равно 90% проектов не реализуют из-за их недостатков", — заметил ещё один пользователь.

"А что они ещё могут сделать или разработать, если не оружие?" — задался вопросом другой комментатор.

Ранее Лайф писал о том, что на Украине обвинили Россию в попытке заполучить чертежи "секретного" танка.

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