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Категорий: 18

В Нижегородской области жестоко убили семью из четырёх человек

Среди жертв есть ребёнок.

28 февраля 2021, 19:01

В Нижегородской области найдена убитой семья из четырёх человек. Видео © Ni Mash

В посёлке Кудьма Нижегородской области найдена убитой семья из четырёх человек. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Тела бабушки, дедушки, невестки и её маленького сына обнаружили вечером в воскресенье.

В Ленобласти арестовали семерых участников гангстерской перестрелки в кафе

В Ленобласти арестовали семерых участников гангстерской перестрелки в кафе

По данным Пятого канала, двое вооружённых злоумышленников движутся на автомобиле KIA Cerato в сторону Москвы из подмосковного Дмитрова. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Нижегородской области задержали подростка, убившего девушку-инвалида.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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