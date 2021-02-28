В Нижегородской области жестоко убили семью из четырёх человек
Среди жертв есть ребёнок.
В Нижегородской области найдена убитой семья из четырёх человек. Видео © Ni Mash
В посёлке Кудьма Нижегородской области найдена убитой семья из четырёх человек. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Тела бабушки, дедушки, невестки и её маленького сына обнаружили вечером в воскресенье.
По данным Пятого канала, двое вооружённых злоумышленников движутся на автомобиле KIA Cerato в сторону Москвы из подмосковного Дмитрова. Обстоятельства случившегося выясняются.
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