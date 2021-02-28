"Свадебный" дрифт: кортеж из Gelandewagen и Jaguar прокатился задним ходом по встречке — видео

"Свадебный" дрифт в Москве. Видео © Дептранс Москвы

Свадебный кортеж устроил опасный дрифт и перекрыл движение на Варшавском шоссе в Москве. Машины были украшены красными лентами, а у одной из них на капоте находился турецкий флаг.

"Сегодня в 15:30 на Варшавском шоссе несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные манёвры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе", — сообщили в Дептрансе Москвы.

Сегодня около 15.35 на Варшавском шоссе несколько легковых автомобилей двигались по проезжей части, грубо нарушая ПДД

Сотрудниками ГИБДД водители были установлены и, в течении часа, задержаны на ул. Артюхиной

Фото от нашего подписчика 👍 pic.twitter.com/qmimjyyy7y — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) February 28, 2021

В форсаже принимали участие восемь автомобилей, среди которых Mercedes, Gelandewagen, Jaguar, Nissan Teana, Kia. Во время "свадебного" дрифта из окон украшенных машин высовывались пассажиры и снимали проделки водителей на видео. Информации о пострадавших или ДТП в результате дрифта не сообщается. При этом далеко уехать нарушителям ПДД не удалось — их задержали на улице Артюхиной. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщили в столичном ГУ МВД.

А в городе Мичуринске Тамбовской области 22-летний местный житель устроил стрельбу из автомата в центре города на свадьбе своего друга.

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