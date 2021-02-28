Под Тверью браконьеры на снегоходах загнали беременную лосиху и задушили её — видео

Трое мужчин навалились на обессиленную от длительной погони лосиху. Перед этим они долго преследовали животное на снегоходах. В процессе убийства один из участников спрашивает у другого, есть ли нож, но тот отвечает: "Не, сейчас сам сдохнет". При этом браконьеры просят девушку-оператора посмотреть, нет ли рядом кого, кто мог бы случайно увидеть происходящее. В конечном итоге животное погибло от удушения.