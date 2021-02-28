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Под Тверью браконьеры на снегоходах загнали беременную лосиху и задушили её — видео

Охотники сняли на камеру расправу над беспомощным животным.

28 февраля 2021, 18:16

Видео © Соцсети

В Тверской области трое браконьеров на снегоходах загнали беременную лосиху, а затем жестоким способом с ней расправились. Произошло убийство животного 24 февраля под Весьегонском.

Трое мужчин навалились на обессиленную от длительной погони лосиху. Перед этим они долго преследовали животное на снегоходах. В процессе убийства один из участников спрашивает у другого, есть ли нож, но тот отвечает: "Не, сейчас сам сдохнет". При этом браконьеры просят девушку-оператора посмотреть, нет ли рядом кого, кто мог бы случайно увидеть происходящее. В конечном итоге животное погибло от удушения.

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Жестоким убийством лосихи заинтересовались в местном Министерстве природных ресурсов, а также правоохранительные органы. В полиции рассказали, что все участники "охоты" установлены и доставлены в отделение для дачи показаний.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти жестоко убивших шесть лосей браконьеров приговорили к условным срокам.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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