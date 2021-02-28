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Неймар курит в сторонке: Головин сделал ассистентский дубль и принёс победу "Монако"

Российский футболист — лучший по эффективности в чемпионате Франции.

28 февраля 2021, 17:51
<p>Фото © <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/44560708/page/1/value/Zuma%255CTASS/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zuma / TASS</a> / Panoramic</p>

Фото © Zuma / TASS / Panoramic

Российский легионер "Монако" Александр Головин провёл очередной блестящий матч в чемпионате Франции. Полузащитник появился на поле лишь на исходе часа, однако сумел полностью перевернуть игру. Головин сделал две голевых передачи на своих партнёров, которые принесли "Монако" победу над "Брестом" со счётом 2:0.

"Понятно, что основной задачей при выходе на замену было обострить игру, постараться забить, ведь после первого тайма счёт был 0:0. Поскольку получилось сделать две голевые передачи и одержать победу, наверное, это удалось. Самое главное, что мы набрали три очка", прокомментировал свою игру Александр.

На счету Головина шесть результативных пасов в этом сезоне — его личный рекорд. Ранее полузащитнику не удавалось оформить более четырёх ассистов.

Кроме того, Александр Головин — самый эффективный футболист чемпионата Франции прямо сейчас. В девяти матчах он сделал девять результативных действий: три гола и шесть передач. То есть россиянин тратит на одно голевое действие примерно 32 минуты — такой эффективностью не могут похвастаться ни Неймар, ни Мбаппе.

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Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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