Неймар курит в сторонке: Головин сделал ассистентский дубль и принёс победу "Монако"
Российский футболист — лучший по эффективности в чемпионате Франции.
Фото © Zuma / TASS / Panoramic
Российский легионер "Монако" Александр Головин провёл очередной блестящий матч в чемпионате Франции. Полузащитник появился на поле лишь на исходе часа, однако сумел полностью перевернуть игру. Головин сделал две голевых передачи на своих партнёров, которые принесли "Монако" победу над "Брестом" со счётом 2:0.
Что-то меняется, а что-то остается неизменным. Головин всегда выходит на замену и тащит «Монако» 💪🏻— Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2021
Две голевые Сани принесли монегаскам победу в матче с «Брестом» 🤩 pic.twitter.com/ZXHSiemu9U
"Понятно, что основной задачей при выходе на замену было обострить игру, постараться забить, ведь после первого тайма счёт был 0:0. Поскольку получилось сделать две голевые передачи и одержать победу, наверное, это удалось. Самое главное, что мы набрали три очка", — прокомментировал свою игру Александр.
На счету Головина шесть результативных пасов в этом сезоне — его личный рекорд. Ранее полузащитнику не удавалось оформить более четырёх ассистов.
Кроме того, Александр Головин — самый эффективный футболист чемпионата Франции прямо сейчас. В девяти матчах он сделал девять результативных действий: три гола и шесть передач. То есть россиянин тратит на одно голевое действие примерно 32 минуты — такой эффективностью не могут похвастаться ни Неймар, ни Мбаппе.
Выбор редакции
На ЧМ пока рано: 14-летняя ученица Тутберидзе выиграла финал Кубка России
Последний на выход: "Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" и вылетел из Лиги Европы
Жуткое падение норвежской горнолыжницы на соревнованиях в Италии сняли на видео
Главный инфекционист США призвал привиться любой из доступных вакцин
"Режим падёт": Тихановская сделала прогноз о скорой отставке Лукашенко
Комментариев: 0