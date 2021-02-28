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"Режим падёт": Тихановская сделала прогноз о скорой отставке Лукашенко

Политик призвала ЕС проявить больше жёсткости в отношении президента республики.

28 февраля 2021, 18:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/S.Tsikhanouskaya/photos/a.104250831663697/109079007847546/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Тихановская</a></p>

Фото © Facebook / Светлана Тихановская

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская полагает, что белорусский лидер Александр Лукашенко покинет пост главы государства уже этой весной. Свой прогноз оппозиционерка сделала в интервью газете Bild am Sonntag.

"Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным и он уйдёт. В этом году падёт режим Лукашенко. Думаю, весной его не будет", — сказала Тихановская.

По её мнению, свою роль в уходе Лукашенко сыграет "давление на режим внутри страны". Она полагает, что противники режима будут действовать и делать это по-разному. Тихановская также выразила надежду на солидарность с новой администрацией США и ЕС в этом вопросе. Евросоюз не оказывает жёсткого воздействия на Лукашенко из-за огромной бюрократии, считает она. Оппозиционерка отметила, что противники белорусского президента "хотели бы больше жёсткости и санкций".

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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