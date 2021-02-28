"Режим падёт": Тихановская сделала прогноз о скорой отставке Лукашенко
Политик призвала ЕС проявить больше жёсткости в отношении президента республики.
Фото © Facebook / Светлана Тихановская
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская полагает, что белорусский лидер Александр Лукашенко покинет пост главы государства уже этой весной. Свой прогноз оппозиционерка сделала в интервью газете Bild am Sonntag.
"Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным и он уйдёт. В этом году падёт режим Лукашенко. Думаю, весной его не будет", — сказала Тихановская.
По её мнению, свою роль в уходе Лукашенко сыграет "давление на режим внутри страны". Она полагает, что противники режима будут действовать и делать это по-разному. Тихановская также выразила надежду на солидарность с новой администрацией США и ЕС в этом вопросе. Евросоюз не оказывает жёсткого воздействия на Лукашенко из-за огромной бюрократии, считает она. Оппозиционерка отметила, что противники белорусского президента "хотели бы больше жёсткости и санкций".
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