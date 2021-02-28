Певцов захотел запретить "потные" передачи Малахова

Цензура в искусстве и, прежде всего, на телевидении нужна для того, чтобы запретить передачи типа программы Андрея Малахова. Об этом заявил народный артист РФ Дмитрий Певцов в кулуарах в дни спектакля "Недотёпы" режиссёра Ольги Дроздовой.

"Понимаете, эти художники в кавычках занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Как сделать нам, чтобы люди смотрели не "Дом-2" и не "потные" малаховские передачи? Надо культивировать то, что несёт добро, любовь, веру, радость, надежду", — приводит слова актёра издание "Слово и дело".

По его мнению, появление авангарда в современной культуре и, в частности, на театральной сцене является причиной того, что творцам сейчас нечего сказать. В связи с этим нужно подвергать массовую культуру активной цензуре. Это необходимо для того, чтобы правильно воспитать подрастающие поколения и защитить их "неокрепшие души от масскульта".

А недавно певец Юрий Лоза призвал российских артистов отказаться от песен на английском на Евровидении.

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