Парень сгорел со стыда, увидев записку насчёт его интимной жизни, которую оставили соседи

Уважаемые, не могли бы вы починить свою кровать? Стены в этом доме очень тонкие, и нам не хотелось бы знать, когда вы занимаетесь сексом. Эта проблема касается нескольких квартир. Заранее спасибо! Ваши соседи

Юзер признался, что послание заставило его сгорать со стыда. Пост быстро стал вирусным, набрав 21 тысячу лайков, и пользователи отметили, что записка написана очень вежливо, что, вероятно, ещё больше заставляет чувствовать свою вину. Тем не менее в комментариях разразилась полемика. Некоторые настаивали на том, что весь дом просто завидует страстным отношениям пары, которая должна вести себя ещё громче назло приставучим жильцам. Однако другие указали, что мало кому понравится просыпаться ночами от стонов и стука. Но многие сошлись на том, что такая ситуация — отличный повод для шуток.