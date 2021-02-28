Парень сгорел со стыда, увидев записку насчёт его интимной жизни, которую оставили соседи
Жители оказались невольно втянуты в отношения парня.
Пользователь zef2def из Лидса, Англия, поделился в "Твиттере" смущающей запиской, которую он получил от соседей. Парень и его подружка слишком громко предавались утехам, и производимый шум порядком надоел другим жильцам, которые оставили любвеобильной паре записку с просьбой.
Уважаемые, не могли бы вы починить свою кровать? Стены в этом доме очень тонкие, и нам не хотелось бы знать, когда вы занимаетесь сексом. Эта проблема касается нескольких квартир. Заранее спасибо! Ваши соседи
Юзер признался, что послание заставило его сгорать со стыда. Пост быстро стал вирусным, набрав 21 тысячу лайков, и пользователи отметили, что записка написана очень вежливо, что, вероятно, ещё больше заставляет чувствовать свою вину. Тем не менее в комментариях разразилась полемика. Некоторые настаивали на том, что весь дом просто завидует страстным отношениям пары, которая должна вести себя ещё громче назло приставучим жильцам. Однако другие указали, что мало кому понравится просыпаться ночами от стонов и стука. Но многие сошлись на том, что такая ситуация — отличный повод для шуток.
К сожалению, такой шум разлетается на несколько этажей. С другой стороны, не думаю, что есть более неловкое, что вы могли бы сделать
"Эта проблема касается нескольких квартир". Боже мой, неужели они все говорили друг с другом об этом?!
Знаете, это и унизительно, но супервежливо написано
Я ждала ответа: "Мы не занимались сексом, просто очень энергично дрались подушками"
WOW-news
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