В Ленобласти арестовали семерых участников гангстерской перестрелки в кафе

В одном из судов Ленинградской области избрали меру пресечения для семерых граждан, которых задержали после драки с перестрелкой в кафе Шлиссельбурга. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Ленинградской области.

Стало известно, что 25 февраля в одном из кафе Шлиссельбурга произошёл крупный конфликт на экономической почве между двумя группами одной диаспоры, где участвовало более 50 человек. Один из мужчин 1982 года рождения погиб, получив ряд огнестрельных ранений. Другого человека доставили в больницу.

Оперативники провели обыски у подозреваемых по делу, изъяв несколько единиц огнестрела и кучу боеприпасов. Продолжается сбор и изучение полученных доказательств. Дело возбуждено по статьям "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору", "Незаконное хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору" и "Хулиганство с применением оружия". Семи участникам драки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 1 марта суд изберёт меру пресечения для восьмого подозреваемого.

А недавно произошла перестрелка в Красноярске, где, по предварительной информации, директор местного рынка первым открыл огонь.

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