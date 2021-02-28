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Звезда боевика "Убойный футбол" скончалась от рака

Ричард Нг Ман-тат "мирно отошёл" в окружении семьи.

28 февраля 2021, 18:38
<p>Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/47784/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a></p>

Фото © Кинопоиск

Известный актёр гонконгского и китайского кино Ричард Нг Ман-тат, сыгравший в боевике "Убойный футбол", скончался в возрасте 70 лет. Как передаёт Deadline, причиной смерти артиста стал рак печени.

По информации издания, звезда гонконгского кино Ричард Нг Ман-тат "мирно отошёл" в окружении семьи.

Нг Ман-тат родился в китайской провинции Фуцзянь в 1951 году. Он начал свою карьеру в 19 лет на гонконгском телеканале TVB и снялся в десятках фильмов и сериалов. Самые известные: "Кулак ярости — 1991", "Наверное, Боги сошли с ума — 3", "Убойный футбол". Последними работами актёра стали роли в фильмах "Блуждающая земля" (2019) и "Легенда Шаолиня" (2021).

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Ранее умер киновед и критик, ведущий легендарной советской телепередачи "Кинопанорама" и главный редактор журнала "Искусство кино" Даль Орлов.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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