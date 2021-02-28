Звезда боевика "Убойный футбол" скончалась от рака

Известный актёр гонконгского и китайского кино Ричард Нг Ман-тат, сыгравший в боевике "Убойный футбол", скончался в возрасте 70 лет. Как передаёт Deadline, причиной смерти артиста стал рак печени.

Нг Ман-тат родился в китайской провинции Фуцзянь в 1951 году. Он начал свою карьеру в 19 лет на гонконгском телеканале TVB и снялся в десятках фильмов и сериалов. Самые известные: "Кулак ярости — 1991", "Наверное, Боги сошли с ума — 3", "Убойный футбол". Последними работами актёра стали роли в фильмах "Блуждающая земля" (2019) и "Легенда Шаолиня" (2021).