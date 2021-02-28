Звезда боевика "Убойный футбол" скончалась от рака
Ричард Нг Ман-тат "мирно отошёл" в окружении семьи.
Фото © Кинопоиск
Известный актёр гонконгского и китайского кино Ричард Нг Ман-тат, сыгравший в боевике "Убойный футбол", скончался в возрасте 70 лет. Как передаёт Deadline, причиной смерти артиста стал рак печени.
По информации издания, звезда гонконгского кино Ричард Нг Ман-тат "мирно отошёл" в окружении семьи.
Нг Ман-тат родился в китайской провинции Фуцзянь в 1951 году. Он начал свою карьеру в 19 лет на гонконгском телеканале TVB и снялся в десятках фильмов и сериалов. Самые известные: "Кулак ярости — 1991", "Наверное, Боги сошли с ума — 3", "Убойный футбол". Последними работами актёра стали роли в фильмах "Блуждающая земля" (2019) и "Легенда Шаолиня" (2021).
Ранее умер киновед и критик, ведущий легендарной советской телепередачи "Кинопанорама" и главный редактор журнала "Искусство кино" Даль Орлов.
Лента новостей
Выбор редакции
Названа дата прощания с художником-постановщиком "Винни-Пуха" Владимиром Зуйковым
Онемела половина черепа, а глаз не открывался: бывшая жена Епифанцева рассказала о последствиях драки в баре
Главный инфекционист США призвал привиться любой из доступных вакцин
Bloomberg назвал Россию "горячей" по росту цен на продукты
Эксперт Роспотребнадзора раскрыл долю россиян с иммунитетом к коронавирусу
Комментариев: 0