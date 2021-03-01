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Женщина погибла в результате взрыва на химзаводе в Подмосковье

Ударной волной в здании выбило двери и окна.

1 марта 2021, 07:55
Фото © LIFE

Фото © LIFE

Взрыв прогремел в одном из цехов Краснозаводского химического завода в Подмосковье. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в результате инцидента погибла женщина 1978 года рождения.

Хлопок произошёл в цехе высокой степени огнестойкости из-за нарушения технологического процесса. Как уточнил собеседник Лайфа, эта камера использовалась для смешивания взрывчатых составов. Отмечается, что пожара за взрывом не последовало, однако ударной волной в здании выбило стёкла и двери.

Взрыв прогремел в больнице в украинских Черновцах, есть пострадавшие

Взрыв прогремел в больнице в украинских Черновцах, есть пострадавшие

А ранее Лайф сообщал, что в одной из квартир на Смольной улице в Москве взорвался самогонный аппарат. В результате инцидента погибло два человека.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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