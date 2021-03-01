Отец финского лыжника заявил, что на чемпионате мира с россиян "сняли скальп"

"Когда в финале оказались три команды, я уже знал, что медаль нам была гарантирована. Я доволен успехом своего сына, хоть он и завоевал лишь серебро. Зато в этом спринте, можно сказать, с российских лыжников сняли скальп", — сказал Теро Мяки изданию Iltalehti.