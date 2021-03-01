Отец финского лыжника заявил, что на чемпионате мира с россиян "сняли скальп"
Два спортсмена из РФ пришли к финишу третьими, уступив финнам и норвежцам.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Отец финского лыжника Йони Мяки заявил, что на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе с российских спортсменов Александра Большунова и Глеба Ретивых "сняли скальп".
"Когда в финале оказались три команды, я уже знал, что медаль нам была гарантирована. Я доволен успехом своего сына, хоть он и завоевал лишь серебро. Зато в этом спринте, можно сказать, с российских лыжников сняли скальп", — сказал Теро Мяки изданию Iltalehti.
Напомним, что российские лыжники выиграли бронзу чемпионата мира в командном спринте. Золото досталось норвежцам Эрику Валнесу и Йоханнесу Клебо, а вот финским спортсменам досталось серебро. А ранее Лайф рассказывал, как лыжник Большунов взял золото на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) с результатом 32 минуты 33,3 секунды.
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