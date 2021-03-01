ФБР не ответило на требование компании Пригожина выплатить награду за адрес бизнесмена
Ранее ведомство пообещало за это 250 тысяч долларов.
Фото © Facebook / FBI
Федеральное бюро расследований США отказалось комментировать требование компании "Конкорд" российского бизнесмена Евгения Пригожина выплатить награду за выдачу его местонахождения.
"У ФБР комментариев нет", — заявил представитель ведомства РИА "Новости".
Размер вознаграждения за местонахождение Пригожина, обвиняемого во "вмешательстве" в президентские выборы в США, составляет 250 тысяч долларов. Ранее в компании опубликовали адрес бизнесмена и потребовали от ФБР обещанную сумму.
Как сообщал Лайф, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, однако РФ неоднократно это опровергала. Расследованием дела в США занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле 2019 года был опубликован его доклад, в котором говорилось, что сговор Дональда Трампа (победившего на тех выборах) и России не был установлен. Сам экс-президент США также неоднократно отвергал все обвинения.
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