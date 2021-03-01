"Король голый": Жена Медведчука жёстко раскритиковала Зеленского после блокировки телеканалов

Супруга депутата Верховной рады Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко жёстко раскритиковала президента страны Владимира Зеленского, назвав его "голым королём", страшащимся правды, которую транслировали заблокированные оппозиционные телеканалы.

"Я хотела бы поддержать всех журналистов, которые работали и продолжают работать на оппозиционных каналах, и сказать о том, что я вас поддерживаю. Вы — те дети, которые целому миру рассказали о том, что король голый", — сказала Марченко в эфире телеканала "Первый независимый", трансляция которого шла на YouTube.

Женщина отметила, что Зеленский всё это время "прятался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет". По словам Марченко, украинский лидер испугался правды и решил просто "заткнуть рты" оппозиционным журналистам.

Далее телеведущая предложила продолжить общение на русском языке.

"Я была первой на Украине, кто призывал учить украинский язык, культуру, песни, общаться… Но сегодня, кроме того что обижают свободную прессу журналистов, обижают ещё и моих братьев и сестёр, которые являются русскоязычными гражданами Украины", — сказала Марченко.

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