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"Король голый": Жена Медведчука жёстко раскритиковала Зеленского после блокировки телеканалов

По словам женщины, украинский лидер всё это время "прятался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет".

1 марта 2021, 22:12
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/rnbo-zaprovadila-sankciyi-j-pidgotuvala-strategiyu-deokupaci-66829" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Супруга депутата Верховной рады Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко жёстко раскритиковала президента страны Владимира Зеленского, назвав его "голым королём", страшащимся правды, которую транслировали заблокированные оппозиционные телеканалы.

"Я хотела бы поддержать всех журналистов, которые работали и продолжают работать на оппозиционных каналах, и сказать о том, что я вас поддерживаю. Вы — те дети, которые целому миру рассказали о том, что король голый", — сказала Марченко в эфире телеканала "Первый независимый", трансляция которого шла на YouTube.

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Женщина отметила, что Зеленский всё это время "прятался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет". По словам Марченко, украинский лидер испугался правды и решил просто "заткнуть рты" оппозиционным журналистам.

Далее телеведущая предложила продолжить общение на русском языке.

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"Я была первой на Украине, кто призывал учить украинский язык, культуру, песни, общаться… Но сегодня, кроме того что обижают свободную прессу журналистов, обижают ещё и моих братьев и сестёр, которые являются русскоязычными гражданами Украины", — сказала Марченко.

Как ранее сообщал Лайф, три украинских телеканала "112 Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание из-за санкций Зеленского. Сам президент объяснил своё решение "борьбой с пропагандой". После этого журналисты создали канал "Первый независимый", но спустя час он был отключён от спутникового и кабельного вещания.

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Также СНБО Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе — россияне.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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