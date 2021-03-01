В Крыму ответили Авакову на условия возобновления подачи воды

Крым никогда не вернётся в состав Украины, а полуостров будет обеспечен водой при содействии федерального центра. Об этом заявил депутат регионального парламента Алексей Черняк.

Так он прокомментировал слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что Киев не должен поставлять воду в Крым, пока он находится в составе России.

"Крым никогда не вернётся в состав Украины. Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины?" — приводит слова Черняка РИА "Новости".

Депутат отметил, что крымчане всегда справлялись со всеми проблемами и будут справляться в дальнейшем. Особенно с той помощью, которую оказывают жителям полуострова федеральный центр и остальные граждане РФ.

Черняк добавил, что Киев "как мантру" повторяет одни и те же заявления касательно Крыма, где об Украине даже не вспоминают.

"Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает", — заключил парламентарий.

Напомним, прежде Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.

история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России (за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова). Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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