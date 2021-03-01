В Крыму ответили Авакову на условия возобновления подачи воды
Депутат местного парламента отметил, что жители полуострова всегда справлялись со всеми проблемами и будут справляться в дальнейшем.
Виды Балаклавы. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Крым никогда не вернётся в состав Украины, а полуостров будет обеспечен водой при содействии федерального центра. Об этом заявил депутат регионального парламента Алексей Черняк.
Так он прокомментировал слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что Киев не должен поставлять воду в Крым, пока он находится в составе России.
"Крым никогда не вернётся в состав Украины. Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины?" — приводит слова Черняка РИА "Новости".
Депутат отметил, что крымчане всегда справлялись со всеми проблемами и будут справляться в дальнейшем. Особенно с той помощью, которую оказывают жителям полуострова федеральный центр и остальные граждане РФ.
Черняк добавил, что Киев "как мантру" повторяет одни и те же заявления касательно Крыма, где об Украине даже не вспоминают.
"Каждый день одно и то же, аж смешно. Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает", — заключил парламентарий.
Напомним, прежде Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.
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история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России (за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова). Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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