"Страшно представить, сколько личинок": обнаружившие в водопроводной воде червей жители подмосковной Балашихи готовят жалобу в Генпрокуратуру и СК

Обнаружившие в водопроводной воде червей жители Балашихи готовят жалобу в Генпрокуратуру и СК. Видео © LIFE

Активисты из подмосковной Балашихи, где в водопроводной воде обнаружили червей, готовят обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку.

Житель микрорайона Павлино Никита Романов рассказал Лайфу, что очаги локально распространились по всему микрорайону Железнодорожный (входит в состав Балашихи). Паразитов наблюдают даже в трубах сравнительно нового жилого комплекса "Ольгино парк".

"Понятно, что проблема не в управляющих компаниях и не в методах и способах очистки. Проблема в городском водоканале. Представить страшно, сколько червей, сколько личинок и яиц наши организмы получили в результате пользования данной водой. Должностные лица должны понести ответственность", — подчеркнул молодой человек.

Недовольные граждане жаловались в Балашихинский водоканал и Правительство Московской области. Как отметила жительница Железнодорожного Любовь Акиньшина, в ответ приходили отписки не по существу: якобы вода соответствовала санитарным нормам и была надлежащего качества.

Проживающие в "Ольгино парке" решили обратиться в Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды. Протоколы двух исследований оказались разными: водоканал написал, что отклонений нет, а вот независимая экспертиза показала превышение по жёсткости и присутствию лития.

"Вопрос — откуда в питьевой воде литий? Мы, жители, получаем вред здоровью из-за того, что получаем техническую воду. Платим мы за неё как за питьевую", — возмутилась Акиньшина.

Теперь местные жители намерены потребовать перерасчёт за пользование водой в течение последних шести месяцев.

Ранее эколог объяснил, откуда в водопроводной воде в подмосковной Балашихе взялись черви.

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