Суд заключил под стражу троих подозреваемых в избиении трубача "Машины времени" Дитковского

Хамовнический районный суд Москвы арестовал троих подозреваемых в избиении трубача группы "Машина времени" Александра Дитковского. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По ходатайству дознавателя судом в отношении троих молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" — цитирует Волк ТАСС.