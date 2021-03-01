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Суд заключил под стражу троих подозреваемых в избиении трубача "Машины времени" Дитковского

Ранее мужчины объяснили, почему напали на музыканта.

1 марта 2021, 20:56
<p>Александр Дитковский. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CK4IGT-pSgf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artistditkovski</a></p>

Александр Дитковский. Фото © Instagram / artistditkovski

Хамовнический районный суд Москвы арестовал троих подозреваемых в избиении трубача группы "Машина времени" Александра Дитковского. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По ходатайству дознавателя судом в отношении троих молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" — цитирует Волк ТАСС.

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Ранее полиция задержала подозреваемых в нападении. После избиения музыканта правоохранительные органы завели два уголовных дела, в том числе о побоях. Также Лайф публиковал видео из больницы, куда приехал музыкант. У Дитковского был зафиксирован перелом лицевой кости.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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