Суд заключил под стражу троих подозреваемых в избиении трубача "Машины времени" Дитковского
Ранее мужчины объяснили, почему напали на музыканта.
Александр Дитковский. Фото © Instagram / artistditkovski
Хамовнический районный суд Москвы арестовал троих подозреваемых в избиении трубача группы "Машина времени" Александра Дитковского. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По ходатайству дознавателя судом в отношении троих молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" — цитирует Волк ТАСС.
Ранее полиция задержала подозреваемых в нападении. После избиения музыканта правоохранительные органы завели два уголовных дела, в том числе о побоях. Также Лайф публиковал видео из больницы, куда приехал музыкант. У Дитковского был зафиксирован перелом лицевой кости.
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