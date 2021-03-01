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"Он послал нас": Подозреваемые в избиении трубача "Машины времени" назвали причину нападения

Молодые люди решили проучить "хама" и жестоко его избили.

1 марта 2021, 11:45

Подозреваемые в избиении трубача "Машины времени" рассказали о случившемся. Видео © МВД России

Трое подозреваемых в избиении участника известных российских групп "Машина времени" и "Квартал" Александра Дитковского рассказали полицейским об обстоятельствах произошедшего. Видео допроса задержанных опубликовало МВД России.

Интересно то, что показания молодых людей немного отличаются. Первый утверждает, что его приятель обратился к сидевшему в машине музыканту за помощью, а он "послал его матом". Тогда он набросился на мужчину с кулаками. По словам второго задержанного, его брат спросил у Дитковского, сколько времени. Они поругались, и пострадавший вышел из машины, решив их схватить. Но задержанный не растерялся и "уронил" его на землю.

"Мы подошли к человеку спросить, где метро ближайшее, он ответил нам грубо, ну а мы проучили его втроём. Побили его ногами, руками", говорит третий задержанный.

Подозреваемый заявил, что ему стыдно за инцидент и он глубоко раскаивается в содеянном. Молодой человек попросил прощения за произошедшее.

Полиция завела два уголовных дела после жестокого избиения музыканта "Машины времени"

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Напомним, что источники Лайфа рассказали об этой ситуации. Вечером 25 февраля на парковке к Дитковскому подошла компания из трёх-четырёх молодых людей в масках и прозрачных очках. Сначала они требовали денег, а после отказа стали преследовать музыканта и завязали словесную перепалку. Один из парней сильно ударил Дитковского по лицу, тот поскользнулся и упал. После этого отморозки запинали Александра и убежали. Друг музыканта был неподалёку, но не успел заступиться за него.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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