"Я его слепила из того, что было": Кинокритик Шнейдеров назвал премию "Золотой глобус" данью политкорректности

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Лайфом критически отозвался о победителях 78-й премии "Золотой глобус", присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Он отметил, что достаточно трудно говорить о картинах, которые ещё не были в российском прокате. Например, лента "Земля кочевников", победившая в номинации "Лучший драматический фильм", ещё не знакома массовому зрителю.

Всему виной пандемия, которая смешала многие карты в Голливуде.

"Голливудские большие проекты приостановлены, поэтому "Золотой глобус" вручался по принципу "я его слепила из того, что было", а присуждение награды за лучший комедийный фильм "Борату-2", вручение награды за лучшую мужскую роль ушедшему из жизни афроамериканскому актёру, как и награды за лучший драматический фильм американке китайского происхождения, — это дань политкорректности, которая сейчас доминирует в Голливуде", — рассуждает собеседник Лайфа.

Шнейдеров назвал удивительным тот факт, что лидер по числу номинаций на "Золотой глобус" — фильм Дэвида Финчера "Манк" — не получил ни одной награды. По его словам, эта лента оказалась несправедливо обойдённой.

"Финчер — это огромный мастер, и, мне кажется, он отличается по уровню режиссуры. А с "Боратом" вообще сложная история, юмор Саши Борона Коэна хамский, жёсткий и подчас грубый, несмотря на то что сам он из ортодоксальной еврейской семьи", — добавил он.

Напомним, "Золотой глобус" в категории "Лучший комедийный сериал" получила картина "Шиттс Крик". В ней сыграла Кэтрин О'Хара, получившая премию за лучшую женскую роль. Лучшей драматической актрисой стала американка Андра Дей, сыгравшая главную роль в фильме "Соединённые Штаты против Билли Холидей". Упомянутый выше Саша Барон Коэн также получил "Золотой глобус" за лучшую роль в комедии. В аналогичной номинации у женщин первенствовала Розамунд Пайк, сыгравшая Марлу Грэйсон в криминальной комедии "Аферистки". А "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм получил мультфильм "Душа".

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