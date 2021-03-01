Путин заявил об эффективности российских вакцин против коронавирусов-мутантов, пугающих Европу

Российские вакцины эффективны не только против обычного коронавируса, но и против его мутаций. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе", — сказал он.