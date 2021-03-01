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Путин заявил об эффективности российских вакцин против коронавирусов-мутантов, пугающих Европу

Ранее в России выявили около полутора тысяч различных штаммов.

1 марта 2021, 10:48

Видео © LIFE

Российские вакцины эффективны не только против обычного коронавируса, но и против его мутаций. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе", — сказал он.

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Как сообщал Лайф, в прошлом месяце в Роспотребнадзоре заявляли, что в России выявлены более 1400 мутаций коронавируса, однако совсем недавно там подчеркнули, что большинство штаммов, выявленных за последнее время в мире, в нашей стране не распространяется.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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