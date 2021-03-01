В России за сутки выявили менее 12 тысяч случаев коронавируса

За сутки в России выявили 11 571 новый случай коронавируса, умерло 333 пациента, выздоровело 11 277. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости — Москва (+2097 случая за сутки), Петербург (+943), Подмосковье (+629), Нижегородская (+386) и Воронежская (+293) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших — в Москве (+1541 за сутки), Петербурге (+1320), Подмосковье (+433), Нижегородской (+423) и Ростовской (+305) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в России выявлено 4 257 650 случаев, умерло 86 455 человек, выздоровело 3 823 074 пациентов.

По данным ВОЗ, антитела к коронавирусу выработали менее 10% жителей Земли, и единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация.

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