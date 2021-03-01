11-летняя дочка нашла своих родителей мёртвыми в подвале, где они хотели переболеть CoViD-19
Супруги скончались после продолжительной тяжёлой болезни, вызванной CoViD-19.
Фото © Facebook / Anne Nance Bulliner
Эрика Гринмен из Сент-Луиса, США, в прошлом месяце попала в больницу с инсультом. Позже пациентке сделали тест на коронавирус. Результат оказался положительным, поэтому женщину отпустили домой на карантин. Вскоре муж американки Грегори тоже заразился. Чтобы не подвергать опасности здоровье их 11-летней дочери, супружеская пара приняла решение переболеть в подвале своего дома. Эта идея оказалась не такой удачной.
Фото © Facebook / Anne Nance Bulliner
Пара планировала вернуться к привычному ритму жизни уже через пару недель. Однако у обоих болезнь протекала не самым лёгким образом. В один из дней дочь спустилась в подвал, чтобы проверить родителей. К тому времени и Эрика, и Грегори скончались из-за осложнений. По словам соседей семьи, погибшие супруги были "очень хорошими людьми", пишет The Sun.
Вот так в одночасье потерять обоих родителей — это настоящая трагедия для 11-летнего ребёнка. На последнее Рождество они подошли к нашей двери и оставили нам печенье. <...> Мы молимся за девочку, её семью
Чак Дай. Кадр из видео © Ksdk.com
О ситуации стало известно после того, как женщина по имени Энн Нэнси Буллинер, представившаяся сестрой Эрики, опубликовала душераздирающий пост в "Фейсбуке"
Пожалуйста, молитесь за мою семью. Сегодня мы потеряли мою младшую сестру и её мужа. Такой печальный день! Я буду очень по тебе скучать. Люблю тебя!!
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