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Категорий: 18

11-летняя дочка нашла своих родителей мёртвыми в подвале, где они хотели переболеть CoViD-19

Супруги скончались после продолжительной тяжёлой болезни, вызванной CoViD-19.

1 марта 2021, 10:31

Фото © Facebook / Anne Nance Bulliner

Эрика Гринмен из Сент-Луиса, США, в прошлом месяце попала в больницу с инсультом. Позже пациентке сделали тест на коронавирус. Результат оказался положительным, поэтому женщину отпустили домой на карантин. Вскоре муж американки Грегори тоже заразился. Чтобы не подвергать опасности здоровье их 11-летней дочери, супружеская пара приняла решение переболеть в подвале своего дома. Эта идея оказалась не такой удачной.

Фото © Facebook / Anne Nance Bulliner

Фото © Facebook / Anne Nance Bulliner

Пара планировала вернуться к привычному ритму жизни уже через пару недель. Однако у обоих болезнь протекала не самым лёгким образом. В один из дней дочь спустилась в подвал, чтобы проверить родителей. К тому времени и Эрика, и Грегори скончались из-за осложнений. По словам соседей семьи, погибшие супруги были "очень хорошими людьми", пишет The Sun.

Вот так в одночасье потерять обоих родителей — это настоящая трагедия для 11-летнего ребёнка. На последнее Рождество они подошли к нашей двери и оставили нам печенье. <...> Мы молимся за девочку, её семью

Чак Дай

Чак Дай. Кадр из видео © Ksdk.com

Чак Дай. Кадр из видео © Ksdk.com

О ситуации стало известно после того, как женщина по имени Энн Нэнси Буллинер, представившаяся сестрой Эрики, опубликовала душераздирающий пост в "Фейсбуке"

Пожалуйста, молитесь за мою семью. Сегодня мы потеряли мою младшую сестру и её мужа. Такой печальный день! Я буду очень по тебе скучать. Люблю тебя!!

Энн Нэнси Буллинер

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Извращенца признали виновным в изнасиловании и убийстве студентки, которые он совершил за семь минут

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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