Огромная снежная глыба рухнула на маленькую девочку в Северодвинске — видео

В Северодвинске с одной из крыш на маленькую девочку упала огромная снежная глыба. Она не пострадала, но всё могло кончиться гораздо печальнее. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал "Архангельск № 1".

Очевидец рассказал, что с девочкой всё хорошо и она смогла отделаться лёгким испугом. Но жители города в комментариях вопрошают, где находятся местные коммунальные службы, когда они так нужны.