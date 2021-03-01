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Категорий: 18

Огромная снежная глыба рухнула на маленькую девочку в Северодвинске — видео

После произошедшего местные жители обрушились с критикой на коммунальщиков.

1 марта 2021, 10:57
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В Северодвинске на девочку упала снежная глыба. Видео © Телеграм-канал "Архангельск № 1"

В Северодвинске с одной из крыш на маленькую девочку упала огромная снежная глыба. Она не пострадала, но всё могло кончиться гораздо печальнее. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал "Архангельск № 1".

Очевидец рассказал, что с девочкой всё хорошо и она смогла отделаться лёгким испугом. Но жители города в комментариях вопрошают, где находятся местные коммунальные службы, когда они так нужны.

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А недавно стало известно, что в Вольске пятилетний мальчик насмерть замёрз возле здания местного магазина.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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