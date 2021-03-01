Огромная снежная глыба рухнула на маленькую девочку в Северодвинске — видео
После произошедшего местные жители обрушились с критикой на коммунальщиков.
В Северодвинске на девочку упала снежная глыба. Видео © Телеграм-канал "Архангельск № 1"
В Северодвинске с одной из крыш на маленькую девочку упала огромная снежная глыба. Она не пострадала, но всё могло кончиться гораздо печальнее. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал "Архангельск № 1".
Очевидец рассказал, что с девочкой всё хорошо и она смогла отделаться лёгким испугом. Но жители города в комментариях вопрошают, где находятся местные коммунальные службы, когда они так нужны.
20 автобусов и 260 машин застряли в пробке: движение по Крымскому мосту вновь закрыли из-за непогоды — видео
А недавно стало известно, что в Вольске пятилетний мальчик насмерть замёрз возле здания местного магазина.
Выбор редакции
В Архангельской области осудили тренера, который вводил подросткам допинг
Россиян, у которых в Берлине изъяли троих детей "за Навального", обвинили в нападении на полицейских
"Он послал нас": Подозреваемые в избиении трубача "Машины времени" назвали причину нападения
Юлия Савичева рассказала, почему провалилась на Евровидении
В МИД заявили, что Россия ответит на новые санкции ЕС по Навальному
Комментариев: 0