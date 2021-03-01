Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Туктамышева впервые с 2015 года выступит на ЧМ

Опубликован состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме.

1 марта 2021, 10:26
<p>Фото © Пресс-служба ФФККР</p>

Фото © Пресс-служба ФФККР

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала на сайте состав сборной на предстоящий чемпионат мира.

  • Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.
  • Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
  • Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
  • Танцы на льду: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин.

Интересно, что 24-летняя Елизавета Туктамышева поедет на чемпионат мира впервые с 2015 года (тогда она взяла золото). В этом году отобраться на мировое первенство ей позволило четвёртое место в финале Кубка России, где она обошла своих основных конкуренток Алёну Косторную (шестое место) и Елизавету Нугуманову (десятая строчка).

Соревнования пройдут в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Неймар курит в сторонке: Головин сделал ассистентский дубль и принёс победу "Монако"

вчера в 17:51

На ЧМ пока рано: 14-летняя ученица Тутберидзе выиграла финал Кубка России

вчера в 17:22

Отец финского лыжника заявил, что на чемпионате мира с россиян "сняли скальп"

сегодня в 07:51

Огромная снежная глыба рухнула на маленькую девочку в Северодвинске — видео

сегодня в 10:57

Путин заявил об эффективности российских вакцин против коронавирусов-мутантов, пугающих Европу

сегодня в 10:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1