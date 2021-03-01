Туктамышева впервые с 2015 года выступит на ЧМ

Интересно, что 24-летняя Елизавета Туктамышева поедет на чемпионат мира впервые с 2015 года (тогда она взяла золото). В этом году отобраться на мировое первенство ей позволило четвёртое место в финале Кубка России, где она обошла своих основных конкуренток Алёну Косторную (шестое место) и Елизавету Нугуманову (десятая строчка).