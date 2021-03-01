Туктамышева впервые с 2015 года выступит на ЧМ
Опубликован состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме.
Фото © Пресс-служба ФФККР
Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала на сайте состав сборной на предстоящий чемпионат мира.
- Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.
- Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
- Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
- Танцы на льду: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин.
Интересно, что 24-летняя Елизавета Туктамышева поедет на чемпионат мира впервые с 2015 года (тогда она взяла золото). В этом году отобраться на мировое первенство ей позволило четвёртое место в финале Кубка России, где она обошла своих основных конкуренток Алёну Косторную (шестое место) и Елизавету Нугуманову (десятая строчка).
Соревнования пройдут в Стокгольме с 22 по 28 марта.
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