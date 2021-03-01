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В Помпеях нашли роскошную "колесницу плотских наслаждений"

В ней невест отвозили на брачные церемонии.

1 марта 2021, 10:42
<p>Фрагмент древней колесницы. Фото © Archaeological Park of Pompeii</p>

Фрагмент древней колесницы. Фото © Archaeological Park of Pompeii

Археологи, работающие на раскопках древнего города Помпеи в Италии, обнаружили уникальную колесницу. Она нашлась там, где ранее находились конюшни богатой виллы. Причём сохранилась она практически нетронутой, несмотря на то что под землёй лежала с 79 года до нашей эры.

"Колесница предназначалась для парадов, праздников и процессий, а не для повседневного использования. Также есть версия, что в ней невесты могли ехать в свой новый дом в рамках брачных обрядов. Она была четырёхколёсной и богато украшенной. Если проводить аналогии с современностью, то по нынешним меркам это как "ламборджини", — сообщается на сайте музея, посвящённого Помпеям.

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В Египте археологи обнаружили высеченные в скале гробницы с мумиями

Причём версия о связи колесницы и брачных церемоний появилась неспроста. Одними из элементов её богатого декора являются изображения персонажей античной мифологии — Эроса, сатиров и нимф.

А ранее в чешском монастыре археологи нашли предположительный гвоздь с распятия Христа. Ещё Лайф рассказывал, что учёные расшифровали 2000-летнюю молитву для защиты от чумы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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