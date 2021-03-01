В Помпеях нашли роскошную "колесницу плотских наслаждений"

Археологи, работающие на раскопках древнего города Помпеи в Италии, обнаружили уникальную колесницу. Она нашлась там, где ранее находились конюшни богатой виллы. Причём сохранилась она практически нетронутой, несмотря на то что под землёй лежала с 79 года до нашей эры.

"Колесница предназначалась для парадов, праздников и процессий, а не для повседневного использования. Также есть версия, что в ней невесты могли ехать в свой новый дом в рамках брачных обрядов. Она была четырёхколёсной и богато украшенной. Если проводить аналогии с современностью, то по нынешним меркам это как "ламборджини", — сообщается на сайте музея, посвящённого Помпеям.