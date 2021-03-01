Песков отреагировал на новое заявление Пашиняна об "Искандерах": Правда в этом вопросе восстановлена
Представители премьера Армении утверждают, что он получил ошибочную информацию от своих подчинённых.
Фото © Пресс-служба Министерства обороны РФ
В Кремле удовлетворены заявлением представителя премьера Армении Никола Пашиняна о том, что ему неправильно доложили по поводу эффективности российских "Искандеров". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена", — приводит слова представителя Кремля РИА "Новости".
Напомним, на прошлой неделе Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова, и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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