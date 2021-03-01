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Песков отреагировал на новое заявление Пашиняна об "Искандерах": Правда в этом вопросе восстановлена

Представители премьера Армении утверждают, что он получил ошибочную информацию от своих подчинённых.

1 марта 2021, 10:22
<p>Фото © Пресс-служба <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12262784@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерства обороны РФ</a> </p>

Фото © Пресс-служба Министерства обороны РФ

В Кремле удовлетворены заявлением представителя премьера Армении Никола Пашиняна о том, что ему неправильно доложили по поводу эффективности российских "Искандеров". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена", — приводит слова представителя Кремля РИА "Новости".

Пашинян отказался от своих слов о "неэффективности" российских "Искандеров"

Пашинян отказался от своих слов о "неэффективности" российских "Искандеров"

Напомним, на прошлой неделе Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова, и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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