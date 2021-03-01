Экс-глава ПФР Максим Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД
Максим Топилин
В компании он займётся социальной политикой.
Бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин назначен старшим советником гендиректора ОАО "Российские железные дороги". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.
Топилин начнёт работу в статусе советника гендиректора РЖД. Он будет заниматься нормотворческой деятельностью в части социальной политики и охраны труда. Приказ о назначении Топилина уже подписал глава РЖД Олег Белозёров.
Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение об освобождении Максима Топилина с поста главы ПФР в связи с переходом на другую работу.