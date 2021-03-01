Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 марта 2021, 13:05

Экс-глава ПФР Максим Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД

Максим Топилин

Максим Топилин

В компании он займётся социальной политикой.

Бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин назначен старшим советником гендиректора ОАО "Российские железные дороги". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

Топилин начнёт работу в статусе советника гендиректора РЖД. Он будет заниматься нормотворческой деятельностью в части социальной политики и охраны труда. Приказ о назначении Топилина уже подписал глава РЖД Олег Белозёров.

Главой Пенсионного фонда вместо Топилина назначен Андрей Кигим
Главой Пенсионного фонда вместо Топилина назначен Андрей Кигим

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение об освобождении Максима Топилина с поста главы ПФР в связи с переходом на другую работу.

BannerImage
Николай Абрамов
  • Новости
  • Максим Топилин
  • ржд
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar