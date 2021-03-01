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Экс-глава ПФР Максим Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД

В компании он займётся социальной политикой.

1 марта 2021, 10:05
<p>Максим Топилин </p>

Максим Топилин

Бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин назначен старшим советником гендиректора ОАО "Российские железные дороги". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

Топилин начнёт работу в статусе советника гендиректора РЖД. Он будет заниматься нормотворческой деятельностью в части социальной политики и охраны труда. Приказ о назначении Топилина уже подписал глава РЖД Олег Белозёров.

Главой Пенсионного фонда вместо Топилина назначен Андрей Кигим

Главой Пенсионного фонда вместо Топилина назначен Андрей Кигим

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение об освобождении Максима Топилина с поста главы ПФР в связи с переходом на другую работу.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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