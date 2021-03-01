Экс-глава ПФР Максим Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД
В компании он займётся социальной политикой.
Максим Топилин
Бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин назначен старшим советником гендиректора ОАО "Российские железные дороги". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.
Топилин начнёт работу в статусе советника гендиректора РЖД. Он будет заниматься нормотворческой деятельностью в части социальной политики и охраны труда. Приказ о назначении Топилина уже подписал глава РЖД Олег Белозёров.
Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение об освобождении Максима Топилина с поста главы ПФР в связи с переходом на другую работу.
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