В Кремле переадресовали вопрос о мемориале памяти Немцова властям Москвы

Убийство политика на Большом Москворецком мосту произошло шесть лет назад.

Вопрос создания мемориала на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту относится к прерогативе столичных властей. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вопрос о мемориале на мосту, конечно, нужно решать городу", — отметил он.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников расправы к заключению на сроки от 11 до 20 лет.