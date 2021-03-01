В Кремле переадресовали вопрос о мемориале памяти Немцова властям Москвы
Убийство политика на Большом Москворецком мосту произошло шесть лет назад.
Вопрос создания мемориала на месте гибели политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту относится к прерогативе столичных властей. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вопрос о мемориале на мосту, конечно, нужно решать городу", — отметил он.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников расправы к заключению на сроки от 11 до 20 лет.
В минувшие выходные (в годовщину гибели политика) посол США в России Джон Салливан, а также его британская и латвийский коллеги — Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш — посетили место убийства и возложили цветы к стихийному мемориалу.
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