Песков ответил на слова Байдена об "аннексии" Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о том, что США никогда не признают "аннексию" Крыма. По его словам, это действительно сложно, потому что никакой аннексии не было.

"Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что её не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причём достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права", — сказал представитель Кремля.

Напомним, Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским, а также о том, что Штаты продолжают работать над привлечением РФ к ответственности за якобы "агрессию" на Украине. В Крыму главе Белого дома посоветовали не зарекаться, так как понятия "никогда" в дипломатии нет.

История российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России, — за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования.

Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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