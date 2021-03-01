Майора полиции заподозрили в продаже сведений для расследования о Навальном

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неназванного майора полиции, сообщает "Коммерсант". По данным издания, он стал ещё одним сотрудником правоохранительных органов, заподозренным в сливе информации из базы "Розыск – Магистраль", которая фигурировала в расследовании Алексея Навального.

В частности, полученная информация могла использоваться Bellingcat и The Insider в материалах о предполагаемых "отравителях" оппозиционера. По данным "Коммерсанта", внутренняя проверка показала, что в базу данных по авиаперелётам 8 и 9 сентября 2020 года заходил некий майор полиции из Петербурга. Он мог передать персональные данные пассажиров, летевших рейсом 2614 авиакомпании S7 из Томска в Москву. Напомним, что именно этим рейсом летел Алексей Навальный в день предполагаемого "отравления".

К слову, подобное дело уже возбуждали в январе. Тогда старшего лейтенанта полиции из Самары заподозрили в том, что он мог предоставить Навальному информацию из базы данных "Розыск – Магистраль".

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