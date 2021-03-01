Майора полиции заподозрили в продаже сведений для расследования о Навальном
По данным следствия, он искал во внутренней системе данные о пассажирах, летевших рейсом 2614 из Томска в Москву. Именно с этого борта госпитализировали оппозиционера.
Алексей Навальный.
Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неназванного майора полиции, сообщает "Коммерсант". По данным издания, он стал ещё одним сотрудником правоохранительных органов, заподозренным в сливе информации из базы "Розыск – Магистраль", которая фигурировала в расследовании Алексея Навального.
В частности, полученная информация могла использоваться Bellingcat и The Insider в материалах о предполагаемых "отравителях" оппозиционера. По данным "Коммерсанта", внутренняя проверка показала, что в базу данных по авиаперелётам 8 и 9 сентября 2020 года заходил некий майор полиции из Петербурга. Он мог передать персональные данные пассажиров, летевших рейсом 2614 авиакомпании S7 из Томска в Москву. Напомним, что именно этим рейсом летел Алексей Навальный в день предполагаемого "отравления".
К слову, подобное дело уже возбуждали в январе. Тогда старшего лейтенанта полиции из Самары заподозрили в том, что он мог предоставить Навальному информацию из базы данных "Розыск – Магистраль".
Напомним, что сам Навальный сейчас находится в колонии в Подмосковье. 2 февраля ему заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
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