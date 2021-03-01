Актёр Курцын сломал два ребра на съёмках второй части фильма "Гуляй, Вася!"
Роман считает, что без этого в кино, особенно динамичном, не обойтись.
Фото © Instagram / kurtsyn_roman
Во время съёмок второй части фильма "Гуляй, Вася!" актёр Роман Курцын сломал два ребра. Инцидент произошёл, когда снимали финальный бой.
"Я упал жёстко… К сожалению, без травм никак не обойтись, — рассказал артист "Комсомольской правде". — У меня бывало и хуже! Например, полностью вылетал коленный сустав. Полный разрыв мениска, осталась только крестообразная связка, которая сильно распушилась, как косичка. А недавно я порвал грудную мышцу, меня подштопали, и на следующий день я пошёл в кадр".
Артист рассказал и о других травмах. В его "коллекции" вывих шейки бедра, переломы носа и пальцев, скол на черепе, выбитые зубы. Но Курцын считает, что без этого на съёмках не обойтись. Ведь когда актёр сам выполняет сложные трюки, то это "производит невероятное впечатление на зрителя".
"Если ты актёр и идёшь в экшен, ты должен готовиться к проектам и сам делать трюки. Зритель должен видеть, как реальный человек прыгает с крыши на крышу. Он должен быть шокирован, должен офигевать", — говорит Роман.
При этом артист надеется, что зрители второй части фильма "Гуляй, Вася!" запомнят не только то, как он на полном ходу запрыгивает с мопеда в открытое окно автобуса, но и историю его героя.
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