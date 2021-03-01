Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Никаких цветов и посуды: россиянки назвали самые желанные подарки на 8 Марта

В большинстве случаев предпочтения представительниц прекрасного пола совпали с планами мужчин.

1 марта 2021, 09:17

Ювелирные украшения стали самым желанным подарком россиянок на 8 Марта, а вот цветы, алкоголь и посуду женщины предпочли бы не получать. К такому выводу пришли аналитики компании "Авито", которые опросили представителей обоих полов.

Заветную коробочку из ювелирного магазина хотели бы получить 38% женщин, и в этом плане лидирующим городом оказался Ижевск. Ещё 30% респонденток рассчитывают на парфюм или косметику. Больше всего таких в Рязани. 27% россиянок хотели бы подарочный сертификат, столько же — заботы и завтрака в постель. На бытовую технику рассчитывают 18%, а вот на новенький iPhone или другой гаджет — 14%.

Также россиянки не отказались бы от поездки за город, туристической путёвки, новой одежды или книги. Наименее популярными ответами были посуда, домашнее животное, алкоголь, деньги и цветы. По одному проценту заявили, что им без разницы или они вовсе ничего не хотят получить на праздник.

Российские звёзды рассказали, какие подарки предпочитают на 23 Февраля

Российские звёзды рассказали, какие подарки предпочитают на 23 Февраля

Примечательно, что в целом желания женщин совпали с тем, что планируют подарить мужчины. Самым популярным планируемым подарком стали косметика и парфюм (44%). Следом — подарочные сертификаты и ювелирные украшения (28% и 27% соответственно). Почти пятая часть мужчин планируют одарить своих вторых половинок заботой и ещё 15% думали о бытовой технике. Насчёт нового гаджета задумались 12%, но лишь шестая часть из них засмотрелись на iPhone. Самыми непопулярными подарками у мужчин стали алкоголь, животные, книги, путёвки и поездки за город.

А ранее Лайф рассказывал, какой самый популярный подарок планировали сделать своим мужчинам россиянки ко Дню защитника Отечества.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1