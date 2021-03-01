Никаких цветов и посуды: россиянки назвали самые желанные подарки на 8 Марта

Ювелирные украшения стали самым желанным подарком россиянок на 8 Марта, а вот цветы, алкоголь и посуду женщины предпочли бы не получать. К такому выводу пришли аналитики компании "Авито", которые опросили представителей обоих полов.

Заветную коробочку из ювелирного магазина хотели бы получить 38% женщин, и в этом плане лидирующим городом оказался Ижевск. Ещё 30% респонденток рассчитывают на парфюм или косметику. Больше всего таких в Рязани. 27% россиянок хотели бы подарочный сертификат, столько же — заботы и завтрака в постель. На бытовую технику рассчитывают 18%, а вот на новенький iPhone или другой гаджет — 14%.

Также россиянки не отказались бы от поездки за город, туристической путёвки, новой одежды или книги. Наименее популярными ответами были посуда, домашнее животное, алкоголь, деньги и цветы. По одному проценту заявили, что им без разницы или они вовсе ничего не хотят получить на праздник.

Примечательно, что в целом желания женщин совпали с тем, что планируют подарить мужчины. Самым популярным планируемым подарком стали косметика и парфюм (44%). Следом — подарочные сертификаты и ювелирные украшения (28% и 27% соответственно). Почти пятая часть мужчин планируют одарить своих вторых половинок заботой и ещё 15% думали о бытовой технике. Насчёт нового гаджета задумались 12%, но лишь шестая часть из них засмотрелись на iPhone. Самыми непопулярными подарками у мужчин стали алкоголь, животные, книги, путёвки и поездки за город.

А ранее Лайф рассказывал, какой самый популярный подарок планировали сделать своим мужчинам россиянки ко Дню защитника Отечества.

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