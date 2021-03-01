Пашинян направил повторное предложение об отставке главы Генштаба Армении

Президент Армении Армен Саркисян получил повторное предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна и намерен ответить на него в установленный срок. Об этом говорится в заявлении президентского аппарата.

"Обоснования непринятия возражений президента были отправлены в аппарат президента вечером 28 февраля и были введены в первый рабочий день — 1 марта. Президент выразит свою позицию по проекту указа в соответствии с частью 2 статьи 139 конституции в сроки, установленные законодательством (в течение трёх дней)", — говорится в сообщении.