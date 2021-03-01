Пашинян направил повторное предложение об отставке главы Генштаба Армении
Глава республики вынесет своё решение по этому вопросу в течение трёх дней.
Фото © ТАСС / Погосян Степан
Президент Армении Армен Саркисян получил повторное предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна и намерен ответить на него в установленный срок. Об этом говорится в заявлении президентского аппарата.
"Обоснования непринятия возражений президента были отправлены в аппарат президента вечером 28 февраля и были введены в первый рабочий день — 1 марта. Президент выразит свою позицию по проекту указа в соответствии с частью 2 статьи 139 конституции в сроки, установленные законодательством (в течение трёх дней)", — говорится в сообщении.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова — и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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