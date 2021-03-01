Связанную пенсионерку и тело её сына нашли в сгоревшей квартире в Петербурге. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге после тушения пожара спасатели обнаружили в квартире связанную женщину и тело мужчины. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД России.

По данным полиции, возгорание произошло накануне около 11 вечера в многоэтажном доме на Большой Пороховской улице. После ликвидации огня пожарные обнаружили тело мужчины. Было установлено, что ранее он неоднократно был судим за незаконный оборот наркотиков.

Однако погибший стал не единственной жертвой пожара: в соседней комнате спасатели нашли 75-летнюю мать мужчины со связанными за спиной руками. Пенсионерка была ещё жива, но скончалась позднее в карете скорой помощи. Как сообщил Лайфу источник, помимо связанных рук на её шее находилась удавка. Сейчас криминальная версия пожара является в полиции приоритетной.

А сегодня утром взрыв произошёл на подмосковном химическом заводе в Краснозаводске. В результате происшествия погибла одна сотрудница предприятия.

Авторы