На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за полтора года обвалился с 73 до 20% по причине того, что за это время избиратели убедились, что он ничем не лучше "тимошенок", "порошенок" и прочих. Таким мнением поделился украинский политический эксперт Андрей Головачёв в своей колонке для портала "Главред".

По его словам, Зеленский прежде занимался юмором и политической сатирой, но никак не самой политикой. А 73% голосов на президентских выборах — это "всё что угодно, но не политический рейтинг".

"Какой мог быть рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идёт на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию", — пояснил Головачёв.

Зеленский по своим политическим действиям почти ничем не отличается от своих предшественников. И впоследствии, после прихода к власти, по рейтингу он оказался на уровне остальных политиков: "тимошенок", "порошенок" и прочих, считает эксперт. Лидер Незалежной отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став её частью, отмечает Головачёв. Именно по итогам этих действий, а точнее, бездействия у Зеленского и появился "реальный рейтинг" в эти 20%.

Напомним, в Раде ранее заявили, что Зеленский занимается созданием шоу, уже запутавшись в своих преступлениях.

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